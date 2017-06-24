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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٢٤.٠٦.٢٠١٧ [١١:٠١]

    باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 45.29 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.63 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 48.16 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 1.02 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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