القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 115 مرة

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 115 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل بعيار 60 و82 مم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي برداوان وباريكاماوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي كمرلي وقايماقلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى موسيسقخ وجيناري وأيقدزور بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كوخا نبي وأغبولاق ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى شيخلار وساريجالي ويوسفجانلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغارلي وقروند وقورقان وقاراخانبكلي وكردلر في محافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات قويقول وجورانبوي وتارتار وآغدام وفضولي المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.