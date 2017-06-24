بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 46.17 دولار
AzerTAg.az
٢٤.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٨]
باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني.
أفادت أذرتاج أن النفط الأذربيجاني من نوع اذري لايت بيع بقيمة 46.17 دولار بعد هبوطه 0.13 دولار.
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