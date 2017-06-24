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    بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 46.17 دولار

    ٢٤.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٨]

    باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت أذرتاج أن النفط الأذربيجاني من نوع اذري لايت بيع بقيمة 46.17 دولار بعد هبوطه 0.13 دولار.

    AZERTAG.AZ :بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 46.17 دولار
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