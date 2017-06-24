باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني. أفادت أذرتاج أن النفط الأذربيجاني من نوع اذري لايت بيع بقيمة 46.17 دولار بعد هبوطه 0.13 دولار.

AZERTAG.AZ : بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 46.17 دولار

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