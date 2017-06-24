باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم العضو السابق للجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس جمعية أصدقاء أذربيجان في فرنسا جان فرانسوا مانسيل.

AZERTAG.AZ : الرئيس الهام علييف يلتقي رئيس جمعية أصدقاء أذربيجان في فرنسا

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