الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الباكستاني

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقية تعزية إلى نظيره الباكستاني ممنون حسين أعرب فيها عن مواساته بمناسبة سقوط قتلى وجرحى جراء الأعمال الإرهابية في جمهورية باكستان الإسلامية.

أكد الرئيس إلهام علييف في البرقية أن هذا الحادث الدموي يؤكد مرة أخرى أن الإرهاب اصبح خطرا مريعا في العالم باسره وان توحيد جهود لمكافحة كل أشكاله ضروري للغاية.

ابدى الرئيس الأذربيجاني باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني مواساته وتعازيه إلى الرئيس الباكستاني ممنون حسين واسر القتلى وذويهم والشعب الباكستاني الصديق والشقيق في هذا الحادث المروع متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.