باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج) اختتمت جولة التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى الثامنة للفورمولا واحد في باكو. أفادت وكالة أذرتاج أن سائق فريق "مرسيدس" فالتيري بوتاس سجل دقيقة واحدة و42.742 ثانية على حلبة باكو طولها 6 كيلومترات. احتل كيمي رايكونين ("فيراري") مرتبة ثانية ولويس هاميلتون ("مرسيدس") مرتبة ثالثة.

AZERTAG.AZ : فالتيري بوتاس يحرز التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا 1

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