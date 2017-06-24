الرئيس علييف يعين السفير أميربايف مساعدا لنائبة الرئيس الأولى

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الرابع والعشرين من يونيو حزيران اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين مساعد آخر لنائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف ائلتشين أكتوبر أميربايف لمنصب مساعد لنائبة الرئيس الأولى.

يذكر أنّ السفير أميربايف كان موظفا بمنصب السفير الأذربيجاني في فرنسا وموناكو والفاتيكان قبل التوظيف الأخير.