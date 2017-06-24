استمرار إحضار الأسلحة والمعدات الحربية المباعة من روسيا

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

تحقق إحضار أحدث الأسلحة والمعدات الحربية البلدَ وفقا للخطة بناء على الاتفاقية الحكومية الدولية بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي في إطار التعاون الحربي الفني النامي بنجاح.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ العدد العديد من الأسلحة العصرية المحضرة ميناء باكو سيبعث بها إلى مناطق خط الجبهة قريبا.

وجاء فيه أنّ هذه الأسلحة والعتاد الحربي ستزيد من إمكانات القتال والمناورة للقوات المسلحة الأذربيجانية في الخط المامي خاصة لإصابة وإسقاط وتدمير ما للعدو من المعدات الحربية المدرعة والأجهزة المحصنة الهندسية والأهداف الجوية منخفضة السرعة والقوة البشرية وسائر المنشآت الحربية.

وستستمر إحضار العتاد الحربي والأسلحة الروسية أذربيجان.

وأشار البيان إلى أنّ مدير شركة "روس اوبورون اكسبورت" الكساندر ميخايف بعث إلى قيادة وزارة الدفاع الأذربيجانية برسالة تهنئة بمناسبة يوم القوات المسلحة الأذربيجانية 26 يونيو معبرا فيها عن أنّ الجهود المشتركة المبذولة للبلدين ستعود بالنفع إليهما وتخدم لتعزيز قدرات أذربيجان الدفاعية.