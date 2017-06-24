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    الملاكم شاهسوارلي يتأهل لنهائي بطولة أوروبا

    ٢٤.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٦]

    كييف، 24 يونيو، أذرتاج

    اختتمت لقاءات نصف النهائي لبطولة أوروبا للملاكمة للذكور المقامة في مدينة خاركيف الأوكرانية.

    وابلغ مراسل أذرتاج أنّ عضو المنتخب الأذربيجاني كامران شاهسوارلي التقى في مرحلة نصف النهائي بالهنغاري زولتان هارجس. وتمكن الملاكم الأذربيجاني المناضل في الوزن 75 كغ من الفوز في اللقاء بحساب 4-1 لحجم بطاقة النهائي.

    وسيتنافس شاهسوارلي مع الكساندر خيجنياك الأوكراني في مباراة تقام غدا.

    AZERTAG.AZ :الملاكم شاهسوارلي يتأهل لنهائي بطولة أوروبا
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