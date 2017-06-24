    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    قطر: مطالب الدول العربية غير مقبولة

    ٢٤.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تعتبر السلطات القطرية أن مطالب الدول العربية لإعادة العلاقات معها غير مقبولة وليس من الممكن لتنفيذها.

    وفقا لمعلومات صحيفة "الوطن"، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني أن الحصار غير القانوني ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة قطر والتدخل في سياستها الخارجية.

    يذكر ان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبهرين ومصر قطعت في 5 يونيو / حزيران للعام الجاري علاقاتها مع قطر وفرضت الدول الثلاث الأولى على قطع حصارا بريا وجويا واتهمتها بدعم الإرهاب.

    أرسلت هذه الدول للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا عن طريق الكويت التي تتوسط لحل الأزمة الخليجية الحالية. تشمل القائمة إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

    كما تشمل القائمة مطالب بتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.

    وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب.

    وانضمت موريتانيا وجزر القمر واليمن وليبيا إلى القرار الذي اتخذه عدد من الدول العربية ضد دولة قطر.

    AZERTAG.AZ :قطر: مطالب الدول العربية غير مقبولة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥‎٠]
    ماذا تطلب الدول العربية من قطر؟
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٥‎]
    كوريا تستدعي أكثر من 400 ألف سيارة بينها مازيراتي ولينكولن وفورد وسانتا في وكروز
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٣٣]
    انفجار في إزمير التركية
    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٠٠]
    أوكرانيا تستعد للحصول على أسلحة دفاعية قاتلة من أمريكا
    قطر: مطالب الدول العربية غير مقبولة