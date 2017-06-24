قطر: مطالب الدول العربية غير مقبولة

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تعتبر السلطات القطرية أن مطالب الدول العربية لإعادة العلاقات معها غير مقبولة وليس من الممكن لتنفيذها.

وفقا لمعلومات صحيفة "الوطن"، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني أن الحصار غير القانوني ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة قطر والتدخل في سياستها الخارجية.

يذكر ان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبهرين ومصر قطعت في 5 يونيو / حزيران للعام الجاري علاقاتها مع قطر وفرضت الدول الثلاث الأولى على قطع حصارا بريا وجويا واتهمتها بدعم الإرهاب.

أرسلت هذه الدول للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا عن طريق الكويت التي تتوسط لحل الأزمة الخليجية الحالية. تشمل القائمة إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

كما تشمل القائمة مطالب بتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.

وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب.

وانضمت موريتانيا وجزر القمر واليمن وليبيا إلى القرار الذي اتخذه عدد من الدول العربية ضد دولة قطر.