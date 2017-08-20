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    الرئيس إلهام علييف يزور محافظة جدابيك

    ٢٠.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٠٨]

    جدابيك، 20 أغسطس، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العشرين من اغسطس اب اليوم إلى محافظة جدابيك.

    أفادت مراسلة أذرتاج أن رئيس الدولة زار تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في وسط مدينة جدابيك عاصمة المحافظة ووضع باقة من الزهور أمامه.

    وأحاط رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة جدابيك رامز يدياروف الرئيس إلهام علييف علما بأعمال الترميم والتعمير المنفذة والمشاريع المحققة على نطاق المحافظة في السنوات الاخيرة مشيرا الى ان مؤشرات المحافظة الاجتماعية الاقتصادية تحسنت تحسنا كبيرا بانشاء وتشغيل عدد كبير من منشآت البنى التحتية والمؤسسات الانتاجية والصناعية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور محافظة جدابيك
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