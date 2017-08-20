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    سياسة


    قوات الاحتلال الارميني تخل بوقف اطلاق النار 127 مرة

    ٢٠.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٢٢]

    باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

    أخلت وحدات الاحتلال الارميني بنظام وقف إطلاق النار 127 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات على طول خط الجبهة.

    وقالت وزارة الدفاع في بيان إن مواقع الدفاع الاذربيجاني بقرى وهضاب محافظات اغصطفا وقازاخ وطاووس وجدابك الاذربيجانية الحدودية تعرضت لطلقات نارية كثيفة عن مواقع الاحتلال الارميني المرابطة على قرى ومرتفعات محافظات نويمبريان وايجيفان وبرد وكراسنوسيلسك الارمينية الحدودية.

    وجاء فيه ان وحدات الاحتلال الارميني المرابطة على اراضي أذربيجان المحتلة بقرى وهضاب محافظات تارتار واغدام وخوجاوند وفضولي وجبرائيل وجويجول وجورانبوي المحتلة الاذربيجانية على مواقع الدفاع الاذربيجاني المقابلة.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الارميني تخل بوقف اطلاق النار 127 مرة
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