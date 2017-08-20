الرئيس علييف يحضر حفل افتتاح مصنع عصير الليمون في جدابيك
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٣٢]
جدابيك، 20 أغسطس، أذرتاج
شارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في العشرين من اغسطس اب اليوم في حفل افتتاح مصنع عصير الليمون "جدابيك مينيرال سولاري".
وابلغ مراسل أذرتاج ان رئيس الدولة تعرف الى فعاليات المؤسسة.
واحيط فخامته علما بأن منتجات مصنع جدابيك لعصير الليمون الذي انطلقت فعالياته عام 2010م يتم تصديرها الى روسيا والبحرين بالاضافة الى تسديد حاجات الاسواق الداخلية. ويواصل المصنع فعالياته الرامية الى ايجاد اسواق خارجية اخرى.
وقيل ان المؤسسة يعمل بها 120 عامل. واستفادت الشركة من قروض الدولة المسهلة عند انشاء المصنع.
وشغل الرئيس علييف مرافق جديدة في المؤسسة.
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