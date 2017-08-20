الرئيس علييف يشغل محطة جدابيك الكهربائية الفرعية

جدابيك، 20 أغسطس، أذرتاج

شارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في العشرين من أغسطس آب اليوم في حفل تشغيل محطة جدابيك الكهربائية الفرعية الجديدية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمحافظة جدابيك.

وابلغ مراسل أذرتاج أنّ رئيس شركة اذر ايشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية بابا رضايف قدم معلومات مفصلة حول المحطة الفرعية والأعمال المنفذة.

وقال رضايف ان الطاقة الكهربائية كانت حتى الان تمد الى محافظة جدابيك عبر الخطوط الكهربائية الهوائية ذات 35 كيلو فولت احادي الدور التي على عليها الزمن الامر الذي ما كان يستوجب لوتيرة نمو المحافظة العامة الى ان امداد الطاقة الكهربائية الى بعض المنشآت الصناعية خاصة الى مناجم الذهب من خلال مولدات الطاقة. وعملت الشركة على انشاء مصادر الطاقة المناسبة مع اخذ مطالب مستقبلية بالمحافظة بعين الاعتبار منها اعادة بناء محطة جدابيك الثانية الفرعية بطاقة 35/10 كيلو فولت اضافة الى محطة جدابيك الفرعية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت الجديدة. وتم امداد الخطوط الكهربائية الهوائية بطاقة 110 كيلو فولت ثنائي الدور زايام – جدابيك. وركبت المحولات بطاقة 6.3 ميجا فولت أمبير بمحطة جدابيك مع تحديث 40 مركزا للمحولات قديم الطراز بجديدة. كما تم تبديل 1284 عداد عتيق على نطاق المحافظة مع تركيب 996 عداد جديد.

وقيل ان محطة جدابيك تخدم لحوالي 21 ألف مشترك.

وتم امداد الخطوط الكهربائية الهوائية على طول 48 كم بطاقة 110 و35 كيلو فولت لتغذية محطة زايام الفرعية بالاضافة الى اعادة بناء الخطوط الكهربائية الهوائية بطاقة 35 كيلو فولت الرابطة بين محطتي جدابيك وساراتوفكا.

واشار الى ان المناطق الخاضعة لادارة فرع اذر ايشيق الغربية لتموين الطاقة الكهربائية والتسويق التي تضم شبكات توزيع الطاقة الكهربائية على محافظات شمكير وجويجول وساموخ وطاشكسان وجدابيك واغصطفا وطاووس وقازاخ ومدينة كنجة تحوي المدينة الواحدة ذات الاهمية الجمهورية و8 عواصم للمحافظات و37 قصبة و341 قرية يقطنها مليون نسمة بينهم 288.119 مشترك. وقامت اذر ايشيق حتى الان بتنفيذ اعمال الاصلاح الشامل واعادة البناء في 96 قرية وقصبة بمناطق الادارة الغربية مع مواصلة الاعمال على مساحة 78 منطقة اخرى. وتم تركيب 11.290 الف عداد جديد وتبديل 28.961 عداد بجديدة عموما على مساحة المنطقة الغربية الى جانب رفع قطرات الطاقة الكهربائية من 1731 ميجا فولت أمبير الى 1911 ميجا فولت أمبير.

وقام الرئيس علييف بتشغيل محطة جدابيك.

بعد التعرف الى فعاليات المحطة التقطت صور تذكارية.

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