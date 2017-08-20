افتتاح مركز حيدر علييف في جدابيك

جدابيك، 20 أغسطس، أذرتاج

افتتح مركز حيدر علييف في جدابيك في العشرين من اغسطس اب اليوم.

وافاد مراسل أذرتاج انه شارك رئيس أذربيجان الهام علييف في حفل افتتاح مركز حيدر علييف على هامش زيارته للمحافظة.

وقص الرئيس علييف الشريط الرمزي إيذانا لافتتاح مبنى مركز حيدر علييف.

وقيل للرئيس علييف خلال الجولة التفقدية إن أعمال إنشاء المبنى البالغة مساحته 3500 متر مربع استكملت بالجودة العالية.

وفي المركز غرف مختلفة منها متحف حيدر علييف وقاعة المعارض وصالة الرقص والمكتبة الالكترونية و قاعة للمؤتمر بسعة 242 مقعدا.

كما خصص بالمركز غرفة خاصة لحفلات الزفاف بالتعاون مع فرع وزارة العدل لتسجيل الاحوال المدنية بالاضافة الى خدمة الفحوص الطبية الالزامية قبل عقد القران.

والتقطت صور تذكارية في ختام الحفل.