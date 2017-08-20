الرئيس علييف يرعى حفل تدشين مشروع الصرف الصحي والتموين بمياه الشرب في جدابيك

جدابيك، 20 أغسطس، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العشرين من اغسطس اب اليوم في حفل تدشين مشروع الصرف الصحي والتموين بمياه الشرب لمدينة جدابيك عاصمة المحافظة على هامش زيارة فخامته للمحافظة.

واجتمع رئيس الدولة في البداية بممثلين عن مجتمع محافظة جدابيك.

وتعرف الرئيس علييف على لافتات واجنحة تعكس عن المؤشرات الفنية الاقتصادية للاعمال المنفذة على مشروع اعادة بناء انظمة تموين مدينة جدابيك بمياه الشرب والصرف الصحي.

وقدم رئيس شركة امداد المياه والصرف الصحي "أذرصو" قورخماز حسينوف للرئيس إلهام علييف معلومات مفصلة حول الاعمال المنفذة وجاء فيها ان الاعمال والتدابير مستمرة لتحسين امدادات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات ضمن مشروع برنامج تموين المياه والصرف الصحي الوطني في 6 محافظات أذربيجان. وسينتفع بهذا المشروع 12 ألف ساكن نظرا للتطور الواعد للمحافظة حتى عام 2035م. وتم انشاء في إطار هذا المشروع مبنى اداري جديد لإدارة المياه المحلية. واصطفيت الينابيع الجارية في المحافظة كمصادر لامداد مياه الشرب الى مدينة جدابيك وتم بناء جهاز استقبال المياه.

وبنيت 7 خزانات للمياه بسعة 5500 م3 عموما مع امداد 14.8 كم من خطوط امداد المياه وسائر مرافق البنية التحتية الضرورية. كما تم انشاء 81 كم من خطوط توزيع المياه واثنتين من المحطات الضاغطة داخل شبكة الامداد والتوزيع بمدينة جدابيك وربط 2300 بيت ومنزل بالشبكة مع تركيب عدادات حديثة لضمان امداد مياه الشرب دون انقطاع لمدينة جدابيك.

كما تم انشاء نظام الصرف الصحي الشامل لاول مرة في مدينة جدابيك بمد 47.5 كم من شبكة الصرف الصحي و1.5 كم مجمع مياه الصرف الصحي مع تخطيط انشاء جهاز لتصفية 3500 م3 من مياه الصرف الصحي يوميا بالمدينة والمشروع في مرحلة العطاء حاليا. وتم تحرير وتصميم مشاريع امداد مياه الشرب والصرف الصحي لخمس قرى بالمحافظة يقطنها 11 الف نسمة.

و ضغط الرئيس علييف على زر التشغيل إيذانا بتدشين انظمة التموين بمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة جدابيك.

في الختام التقطت صور تذكارية جماعية.