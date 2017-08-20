الرئيس إلهام علييف يصل محافظة شمكير

شمكير، 20 أغسطس، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العشرين من اغسطس اب اليوم إلى محافظة شمكير منهيا زيارته لمحافظة جدابيك.

أفادت مراسلة أذرتاج أن رئيس الدولة زار تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في وسط مدينة شمكير عاصمة المحافظة ووضع باقة من الزهور أمامه.

وأحاط رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة شمكير عالمباشا ممدوف الرئيس إلهام علييف علما بأعمال الترميم والتعمير المنفذة والمشاريع المحققة على نطاق المحافظة في السنوات الاخيرة مشيرا الى ان مؤشرات المحافظة الاجتماعية الاقتصادية تحسنت تحسنا ملحوظا بانشاء وتشغيل عدد كبير من منشآت البنى التحتية والمؤسسات الانتاجية والصناعية ومرافق السياحة والترفيه العام.