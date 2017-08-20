الرئيس علييف يفتتح الطريق الرابط بين مدينة شمكير وقصبتي يئني جويتشه وداغ جاير

شمكير، 20 أغسطس، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف العشرين من اغسطس اب اليوم في افتتاح الطريق البري الرابط بين مدينة شمكير وقصبتي يئني جويتشه وداغ جاير على هامش زيارة يقوم بها حاليا للمحافظة.

وابلغ مراسل أذرتاج أنّ رئيس شركة اذراوتويول صالح محمدوف قدم معلومات فنية إلى الرئيس علييف جاء فيها أنّ الطريق المدشن أحد المشاريع الأربعين من هذا القبيل المخطط لتدشينها في العام الجاري في الأقاليم طوله 31 كم وعرضه 7 امتار في قسم الحركة يربط بـ 7 مناطق سكنية يقطنها 5 الاف نسمة وتم تعبيد الطريق ذي الشريطين الاثنين باستخدام 55 الف طن من الاسفلت المسلح

بالإضافة إلى إنشاء 30 خطا من مواسير الصرف الصحي على طول الطريق مع تزويد الطريق بعلامات المرور واللافتات الإرشادية الضرورية.

وقص الرئيس علييف الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح الطريق.

ثم التقطت صور تذكارية.