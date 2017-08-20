افتتاح متحف شمكير للتاريخ والاثنوغرافيا الجهوي

شمكير، 20 أغسطس، أذرتاج

تفقد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في العشرين من اغسطس اب اليوم الظروف المهيأة لدى متحف شمكير للتاريخ والاثنوغرافيا الجهوي في افتتاحه بعد اجراء اعمال اعادة البناء والاصلاح الشامل وذلك على هامش زيارة يقوم بها فخامته للمحافظة حاليا.

وافادت مراسلة أذرتاج ان متحف شمكير التاريخي الاثنوغرافي يعرض مقتنيات ومعروضات تاريخية منها عينات نادرة تعكس عن تاريخ وحضارة منطقة شمكير ولها بالغ الاهمية لدراسات تاريخية واثنوغرافية لمختلف حقب التاريخ الاذربيجاني.

وقدمت الى الرئيس علييف معلومات مفصلة حول الاعمال المنفذة في المتحف جاء فيها انها بوشرت في ابريل نيسان عام 2015م واستكملت في نوفمبر تشرين الثاني 2016م.

وتعرف رئيس الدولة الى الظروف المهيأة لدى المتحف وشاهد المقتنيات والمعروضات.

واحيط فخامته علما بأن مساحة المتحف العامة 0.26 هيكتار. ومساحة مبنى المتحف المكون من دورين اثنين 800 م2. وفي الدور الاول قسمان وفي القسم الاول معرض اللوحات المصغرة وقاعة المعروضات وفي القسم الثاني لوحات المعلومات الالكترونية وصالة العرض. ويحتفظ المتحف بحوالي 6 الاف مقتنيات منها 350 معروضة حاليا بصالات المعروضات. ويرجع تاريخ معظمها الى العصر البرونزي القديم والقرون ما بين الثامن عشر والتاسع عشر.

وفي فناء المتحف تماثيل لمختلف صور الافلام الشتى تحت الهواء الطلق بمكان حصر لـ "لمتحف المفتوح".