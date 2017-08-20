تشغيل مركز اذر ايشيق للتحكم الآلي والمراقبة في شمكير

شمكير، 20 أغسطس، أذرتاج

شارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في العشرين من اغسطس اب اليوم في حفل افتتاح مركز شمكير للتحكم الآلي والمراقبة التابع لشركة اذر ايشيق لرعاية شبكات الطاقة الكهربائية والتوزيع وذلك على هامش زيارة يقوم بها فخامته لمحافظة شمكير.

وابلغ مراسل أذرتاج ان الرئيس علييف قص الشريط الرمزي ايذانا بافتتاح مبنى المركز.

وقدم رئيس شركة اذر ايشيق بابا رضايف معلومات مفصلة حول المركز.

واوضح رضايف ان اجراء هذا المشروع يمكن من الضمان الكامل لمراقبة الطاقة الكهربائية غير المنقطع وذات الجودة العالية لدى شبكات منخفضة وعالية الجهود ومراقبة مؤشرات الصرف في نظام الوقت الحقيقي الفعلي مع اجراء عمليات تسجيل المشتركين في الشبكات وربطهم بالشبكة وقطع الطاقة في نظام الوقت الحقيقي الواقعي. كما يتيح النظام الجديد بقراءة مؤشرات ومعدلات من العدادات بالنظام الآلي بسبب ازالة تدخل عامل بشري في النظام مع تأمين رفع احتمالات وقوع الحوادث والعطلات.

وعرض على الرئيس علييف مشروع التحكم الآلي والمراقبة على شبكة الجهد المنخفض بطاقة 10/0.4 كيلو فولت ذلك المشروع المطبق لاول مرة على نطاق الجمهورية من قبل قسم البحث والتطوير لدى شركة اذر ايشيق.

وقام رئيس الدولة بتشغيل النظام.

ثم تفقد الرئيس علييف الظروف المهيأة لدى مبنى المركز.

والتقطت صور تذكارية جماعية في ختام الحفل.