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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٢١.٠٨.٢٠١٧ [١٢:٠١]

    باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفضت أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 48.50 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.01 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 52.66 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.06 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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