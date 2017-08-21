القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 119 مرة

باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 119 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي دوفخ وفوسكيوار بمحافظة نيمبريان الأذربيجانية وقرية بركابر والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وأشاغي أسكيبارا ومزم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي موسيسقخ وجيناري والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى علي بكلي وكوخا نبي ومونجوقلو والمرتفعات بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى قويارخ وجيلبورت وياريمجا في محافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وكنقرلي وصاريجالي ونوروزلو ويوسفجانلي ومرزيلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وكردلر في محافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات قويقول وجورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي وجبرائيل المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.