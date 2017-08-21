باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الرئيس المشارك لمركز نظامي كنجوي الدولي إسماعيل سراج الدين ورئيس لاتفيا السابق فالديس زاتلرس ورئيسا بلغاريا السابقين روزين بليفنيليف وبيتار ستويانوف ورئيس كرواتيا السابق إيفو جوزيبوفيتش ورئيس إسرائيل السابق داليا إيتزيكي ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق زلاتكو لاغومتشيا وزير الخارجية التركي السابق حكمة جتين الذين يشاركون في المنتدى العالمي للقادة الشباب المنعقد اليوم في باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رؤساء الدول والحكومات السابقين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة الشباب

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