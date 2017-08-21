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    لأول مرة، توليد الطاقة من تيارات المحيطات في اليابان

    ٢١.٠٨.٢٠١٧ [١٥‎:٠٦]

    طوكيو، 21 أغسطس (أذرتاج).

    أجرت شركة "IHI" كوربيريشن" اليابانية ومنظمة تطوير الطاقة الجديدة والتقنيات الصناعية (NEDO) اختبار أول نظام جديد في العالم لتوليد الطاقة الكهربائية من تيارات المياه في المحيطات.

    أفاد مراسل أذرتاج في طوكيو نقلا عن وسائل الاعلام اليابانية ان

    خلال إجراء التجربة في منطقة تيار كوروشيو بالقرب من جزيرة كوتينوسيما تم تركيب جهاز مؤلف من أسطوانات معدنية على عمق 20 إلى 50 مترا تحت سطح الماء. طول كل أسطوانة نحو 20 مترا، وعلى جانبي اثنين من الأسطوانات تم وضع مولدات مع شفرات يبلغ قطرها 11 مترا.

    وخلال الاختبار، استطاع الخبراء توليد الكهرباء بطاقة 30 كيلوواط. من المخطط بدء الاستخدام العملي للجهاز بحلول عام 2020.

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