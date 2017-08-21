حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت وزارة الداخلية الأذربيجانية 80 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم الكشف عن ملابسات 8 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا وأحيلوا إلى الجهات المختصة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت وقوع 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها وزارة الداخلية عن 4 أحداث تتعلق بالمخدرات وحادثين بشأن حيازة غير مشروعة للأسلحة والمعدات العسكرية.

وألقي القبض على 16 مدانا بارتكابهم جرائم مختلفة.