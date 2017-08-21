باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج) ستقام بطولة العالم للاعبي التايكواندو في سن المراهقة في مدينة شرم الشيخ لجمهورية مصر العربية. أفادت وكالة أذرتاج أنه سيشارك الفريق الأذربيجاني في بطولة العالم الثالثة أيضا. سافر المنتخب الأذربيجاني للتايكواندو إلى مصر. ستبدأ في 24 أغسطس المنافسة التي ستستغرق 4 أيام. يضم المنتخب الأذربيجاني نهاد عليزاده (33 كلغ) ورياد شيرعلييف (37 كلغ) وإسماعيل إسماعيلوف (41 كلغ) وياشار محمدلي (45 كلغ) ونهاد عباسوف (49 كلغ) وبرويز إسكندروف (53 كلغ) وأيضا علييفا (44 كلغ) وأيلين عين اللهيفا (47 كلغ) وإلاهة قولوزاده (59 كلغ). سيرجع منتخبنا الوطني إلى أذربيجان في 29 أغسطس. سيمثل بلدنا الحكم الدولي ألشاد محمدوف.

AZERTAG.AZ : لاعبون أذربيجانيون للتايكواندو يشاركون في بطولة العالم بمصر

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