فوز المصارع الأذربيجاني رسول جونايف في بطولة العالم

باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم انطلاق بطولة العالم للمصارعة في مدينة باريس العاصمة الفرنسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد المصارعة الأذربيجاني أن مصارعي اليونانيين الرومانيين تحت أوزان 71، 75، 85 و98 كلغ ينافسون في الدور الأول من بطولة العالم. سيقابل المصارع الأذربيجاني رسول جونايف (71 كلغ) مع مصارع هندوراس جفرين بنيتو ميجيا سامبولا وحسن علييف مع المصارع الياباني شوهي يابيكو (75 كلغ) وإسلام عباسوف مع مصارع بيرو ريكاردو دييغو كارديناس إسكوين (85 كلغ) وأورخان نورييف مع مصارع هندوراس كيفن ميجيا كاستيلو في الدور الأول.

ستبدأ المنافسات الأولى في الساعة 12:00 بتوقيت باكو. أما المواجهات النهائية فستبدأ في الساعة 21:00.