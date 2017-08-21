    • / رياضة

    رياضة


    فوز المصارع الأذربيجاني رسول جونايف في بطولة العالم

    ٢١.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٣٢]

    باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم انطلاق بطولة العالم للمصارعة في مدينة باريس العاصمة الفرنسية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد المصارعة الأذربيجاني أن مصارعي اليونانيين الرومانيين تحت أوزان 71، 75، 85 و98 كلغ ينافسون في الدور الأول من بطولة العالم. سيقابل المصارع الأذربيجاني رسول جونايف (71 كلغ) مع مصارع هندوراس جفرين بنيتو ميجيا سامبولا وحسن علييف مع المصارع الياباني شوهي يابيكو (75 كلغ) وإسلام عباسوف مع مصارع بيرو ريكاردو دييغو كارديناس إسكوين (85 كلغ) وأورخان نورييف مع مصارع هندوراس كيفن ميجيا كاستيلو في الدور الأول.

    ستبدأ المنافسات الأولى في الساعة 12:00 بتوقيت باكو. أما المواجهات النهائية فستبدأ في الساعة 21:00.

    AZERTAG.AZ :فوز المصارع الأذربيجاني رسول جونايف في بطولة العالم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٥‎٥‎]
    مواجهة بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم تحت 19 عاما
    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٣٣]
    مدرب قراباغ: علينا استغلال قصوى جهودنا لانتهاز فرصة التأهل للمجموعات
    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٦]
    قراباغ ينهي استعدادات أخيرة قبل مباراة كوبنهاغن بدوري الأبطال
    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٣١]
    نادي كرة القدم "قاراباغ" في الدنمارك
    فوز المصارع الأذربيجاني رسول جونايف في بطولة العالم فوز المصارع الأذربيجاني رسول جونايف في بطولة العالم فوز المصارع الأذربيجاني رسول جونايف في بطولة العالم فوز المصارع الأذربيجاني رسول جونايف في بطولة العالم فوز المصارع الأذربيجاني رسول جونايف في بطولة العالم