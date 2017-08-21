رئيس لاتفيا السابق: المنتدى العالمي للقادة الشباب منصة جديدة لالتقاء الشباب بأولي الخبرات والتجارب

باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

قال رئيس لاتفيا السابق والديس زاتلرس إنّ المنتدى العالمي للقادة الشباب منصة جديدة يلتقي فيها الشباب بأولي التجارب والخبرات الذين يمثلون عن ثقافات البلاد الشتى.

وأوضح زاتليرس في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى اليوم في باكو أنّ أدوار الشباب تتحدد بفضل هذه المنتدى في عالمنا الحافل بالتنوعات: "وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ أذربيجان لها خبرات كبيرة في مجال استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية العالية فإن باكو احدى أجمل الأماكن من اجل ذلك. إنّ هذه الفعاليات فكرة جديدة تجمع في ذاتها مشاركة الشباب أيضا. ويمكن للقادة الشباب أنّ يستفيدوا من تجارب السياسيين المرموقين انتهازا منهم لهذه الفرصة السانحة."