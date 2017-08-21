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    زيادة إنتاج محطات الطاقة الرياحية والشمسية

    ٢١.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

    بلغ حجم إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل محطات الطاقة الرياحية في أذربيجان خلال فترة يناير – يوليو هذا العام 8.5 ملايين كيلو واط ساعي.

    وجاء في بيان هيئة الإحصاء أنّ حجم إنتاج المحطات الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية في البلد بلغ 25.3 مليون كيلو واط ساعي خلال الفترة ذاتها.

    كما أنّ فترة السبعة أشهر شهدت إنتاج 11 مليارا و371.4 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في المحطات الكهروحرارية.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج محطات الطاقة الرياحية والشمسية
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