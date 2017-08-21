فلسطين واليونسكو توقعان اتفاقية لصون التراث الثقافي غير المادي

باكو، 21 أغسطس (أذرتاج).

وقعت وزارة الثقافة الفلسطينية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الاثنين، اتفاقية لتعزيز القدرات الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي في فلسطين.

ووقع الاتفاقية وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو، ومدير الثقافة في مكتب اليونسكو برام الله أحمد جنيد سوروش، وذلك في مقر وزارة الثقافة في مدينة رام الله.

وتقضي الاتفاقية أن تقوم سلطة السياحة والثقافة في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل بنودها، وقد جاء توقيعها بعد جهود قامت بها الإدارة العامة للتراث في وزارة الثقافة الفلسطينية.

وأوضح الوزير بسيسو أن من ضمن ما سيتم العمل عليه من خلال الاتفاقية، تحضير ملف الترشيحات لتقديمها للأمم المتحدة، وهذا من ضمن سعي الوزراة لجعل فلسطين حاضرة على مستوى العالم.

من ناحيته، قال سوروش إن العمل تم بالتنسيق مع مكتب اليونسكو، الذي يعتبر شريكا استراتيجيا لإيجاد الدعم.

وأضاف: كانت عملية طويلة بدأت منذ العام 2014م، ورغم أننا نعمل على مشاريع مشابهة في العالم، لكن فلسطين بالذات لها مكانة خاصة وأولوية في مشاريع من هذا النوع.

وبناء على الاتفاقية، وكخطوة أولى من قبل الوزارة، سيتم تشكيل فريق من الخبراء لحصر كل ما يمكن من التراث غير المادي في فلسطين من عادات وتقاليد وأغان وأكلات وتطريز وحكاية شعبية وآلات موسيقية، بحيث يتم صونها كداعم رئيسي للرواية الفلسطينية للتاريخ، ولأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه.

مصدر : وكالة إينا