وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية

باكو، 21 أغسطس (اذرتاج).

بلغ عدد القادمين إلى السعودية لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأحد 1.151.010حجاج، بزيادة بلغت 228.704 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة قدرها 25 %، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة إينا قول المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.084.859 حاجا، والقادمين عن طريق البر 60.204 حجاج، والقادمين عبر البحر 5.947 حاجا.