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    رياضة


    دوري الممتاز: كبز – زيرة 0-3

    ٢١.٠٨.٢٠١٧ [١٩:٠٧]

    باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

    حل زيرة الباكوي ضيفا على كبز الكنجوي على ملعب يفلاخ المركزي بمدينة يفلاخ عاصمة المحافظة بإدارة الحكم حمزازاده ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري توباز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وشاهد المباراة اكثر من ألفي هاو.

    وفاجأ النادي الكنجوي بأداء سيئ قاد إلى هزيمة امام منافسه الباكوي بثلاثة اهداف جاءت عن طريق قربانوف في د21 وخليلزاده في د49 ود87.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: كبز – زيرة 0-3
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