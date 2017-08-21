قيادة نفطجي الباكوي تقبل استقالة المدرب

باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

قدم مدرب نادي نفطجي الباكوي حامل الراية لكرة القدم الأذربيجانية ائلخان عبد الله يف استقالته إلى قيادة النادي.

وجاء في بيان على موقع النادي أنّ القيادة قبلت استقالة المدير الفني.

ونقل الموقع عن المدرب عبد الله يف قوله "انني اعرب عن الشكر والامتنان لقيادة نفطجي على الثقة والفرصة وعلى الرغم من وجود العقد لمدة 3 سنوات فقد قدمت استقالتي متحملا جميع المسؤولية عن نتيجتي الجولتين الأولى والثانية للنادي السيئتين وكان من الصعب جدا عليّ اتخاذ هذا القرار ولا ضغط عليّ من الخارج. ولكنني اعتقد أنّ النتائج الأخيرة لا تليق بنفطجي مع تاريخه المجد. اعول على عودة قراري هذا إلى النادي بخير."