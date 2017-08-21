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    دوري الممتاز: غابالا – سومغايت 1-0

    ٢١.٠٨.٢٠١٧ [٢٠:٤٤]

    باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

    تنافس غابالا مع سومغايت على ملعب غابالا المركزي بمدينة غابالا عاصمة المحافظة بقيادة الحكم اقايف في مباراة أخيرة نظمت ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري توباز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وشاهد المباراة 2500 مشجع بالملعب.

    وسجل هدف المباراة الوحيد مطلبوف في د40 لصالح صاحب الأرض.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: غابالا – سومغايت 1-0
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