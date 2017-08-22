سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 54 دولارا

باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.

تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 47.53 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.16 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 51.86 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.20 دولارا.

أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 53.72 دولارا بعد ارتفاعه 0.33 دولارا.