باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج) تصادم قطاران في مدينة فيلادلفيا لولاية بنسلفانيا الأمريكية. أفادت وكالة أذرتاج أنه أصيب 33 شخصا جراء الحادث. حالة أربعة من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى خطيرة.

AZERTAG.AZ : إصابة 33 شخصا في حادث تصادم قطارين بولاية بنسلفانيا الأمريكية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده