إصابة 33 شخصا في حادث تصادم قطارين بولاية بنسلفانيا الأمريكية
AzerTAg.az
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٢:٥٣]
باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تصادم قطاران في مدينة فيلادلفيا لولاية بنسلفانيا الأمريكية.
أفادت وكالة أذرتاج أنه أصيب 33 شخصا جراء الحادث.
حالة أربعة من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى خطيرة.
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