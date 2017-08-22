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    إصابة 33 شخصا في حادث تصادم قطارين بولاية بنسلفانيا الأمريكية

    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٢:٥‎٣]

    باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تصادم قطاران في مدينة فيلادلفيا لولاية بنسلفانيا الأمريكية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه أصيب 33 شخصا جراء الحادث.

    حالة أربعة من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى خطيرة.

    AZERTAG.AZ :إصابة 33 شخصا في حادث تصادم قطارين بولاية بنسلفانيا الأمريكية
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