باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج) أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل العملات الأجنبية لـ22 أغسطس. وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7009 مانات لدولار أمريكي واحد.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي: بيع دولار أمريكي بـ1.7009 مانات

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