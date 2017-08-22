نادي كرة القدم "قاراباغ" في الدنمارك
AzerTAg.az
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٣١]
باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)
سافر نادي كرة القدم "قاراباغ" (أغدام) إلى الدنمارك عبر خط باكو - كوبنهاغن.
أفادت وكالة أذرتاج أن فريقنا واجه نادي "كوبنهاغن" في مباراة الإياب لمرحلة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا.
ستبدأ المباراة في 23 أغسطس في الساعة 22:45 بتوقيت باكو.
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