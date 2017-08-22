باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج) سافر نادي كرة القدم "قاراباغ" (أغدام) إلى الدنمارك عبر خط باكو - كوبنهاغن. أفادت وكالة أذرتاج أن فريقنا واجه نادي "كوبنهاغن" في مباراة الإياب لمرحلة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا. ستبدأ المباراة في 23 أغسطس في الساعة 22:45 بتوقيت باكو.

AZERTAG.AZ : نادي كرة القدم "قاراباغ" في الدنمارك

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