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    نادي كرة القدم "قاراباغ" في الدنمارك

    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٣١]

    باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سافر نادي كرة القدم "قاراباغ" (أغدام) إلى الدنمارك عبر خط باكو - كوبنهاغن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن فريقنا واجه نادي "كوبنهاغن" في مباراة الإياب لمرحلة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا.

    ستبدأ المباراة في 23 أغسطس في الساعة 22:45 بتوقيت باكو.

    AZERTAG.AZ :نادي كرة القدم "قاراباغ" في الدنمارك
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