سوكار تتباحث مع غازبروم وروس نفط
AzerTAg.az
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٥:٣٧]
باكو، 22 أغسطس، أذرتاج
تباحثت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار مع شركتي غازبروم وروس نفط الروسية في تعميق التعاون.
وقالت سوكار في بيان إنّ رئيس الشركة رونق عبد الله يف اجتمع برئيس هيئة إدارة شركة غازبروم الروسية الكسي ميلير ثم بالمدير التنفيذي العام لشركة روس نفط ايغور سيتشين في الواحد والعشرين من أغسطس آب الامس في مدينة سانت بطرسبورغ على هامش زيارة عمل يقوم بها حاليا لروسيا.
وتباحث الجانبان في الاجتماعين مسائل تنمية مستقبلية وتعميق التعاون الموجود بين سوكار وغازبروم وروسنفط مع اجراء تبادل موسع للاراء.
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