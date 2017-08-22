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    شوفالان يفوز على شاهداغ وديا

    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

    خسر نادي شاهداغ القوصاري المنافس في دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم في مباراة ودية امام نادي قصبة شوفالان الباكوي.

    وابلغ مراسل أذرتاج أنّ شاهداغ الذي يواصل معسكره الاستعدادي للموسم الجديد تكبد بخسارة بهدف مقابل اثنين في المباراة المنظمة على ملعب اذال ارينا بضاحية باكو.

    وأضاف أنّ شاهداغ سيقوم ببضع مباراة استعراضية أيضا.

    AZERTAG.AZ :شوفالان يفوز على شاهداغ وديا
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