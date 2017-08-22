مباشرة حصاد عباد الشمس في اغصطفا

اغصطفا، 22 أغسطس، أذرتاج

عباد الشمس مزروعة هذا العام على مساحة 242 هيكتار في محافظة اغصطفا غرب البلاد وقد باشر أصحاب المشاريع حصاد المحصول في حقول عباد الشمس.

وابلغ مراسل أذرتاج أنّ المزارع ائلشن ممدوف زرع عباد الشمس على 50 هيكتارا في قرية سويوق بولاق بالمحافظة وقال "راعينا جميع قواعد الهندسة الزراعية واخذنا في حصاد المحصول ونتوقع 1.5-2 طنين من المحصول من كل هيكتار واخطط لزيادة مساحة الحقول إلى 100 هيكتار في المواسم القادمة".

وذكر أنّ المزارعين لا يواجهون مشكلة في تسويق المحصول ويتم تجفيف عباد الشمس عقب حصاد المحصول بواسطة الحصادات ويجري التسويق من الحقول مباشرا بعد التعبئة في الاكياس.

يذكر أنّ عباد الشمس المستوطن في أذربيجان من أمريكا يتم زراعة نوعها العادي في البلد. ويستفاد من حبوب وذرات عباد الشمس في صناعة التغذية والطلي ومختلف مجالات الطب بينها يستخدم من جذعها في تغذية البهائم.