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    أذربيجان تساعد جورجيا في إخماد حرائق مندلعة في مساحة غابية

    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٢٠]

    باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

    تشارك طائرة عمودية خاصة بوزارة الطوارئ الأذربيجانية في عمليات اخماد حرائق مندلعة في مساحة غابية على أراضي محمية بورجومي خاراغولسك الجورجية.

    يذكر أنّ وزارة الطوارئ بعثت بطائرة عمودية خاصة في الواحد والعشرين من أغسطس آب الجاري لمساعدة عمليات إطفاء الحرائق في مساحة غابية بمحمية بورجومي الجورجية تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

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