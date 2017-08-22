استكمال حصاد الحبوب في شاماخي

شاماخي، 22 أغسطس، أذرتاج

استكملت عمليات حصاد الحبوب في محافظة شاماخي وبلغ حجم المحصول 39 الفا و305 طن.

وقالت إدارة الزراعة الشاماخية في بيان إنّ مساحة حقول الحبوب بلغت هذا العام 20 الفا و616 هيكتار منها 12 الفا و403 هيكتار مزروعة بالقمح والباقية بالشعير. وبلغت الإنتاجية المتوسطة من هيكتار 1910 كغ.