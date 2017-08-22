قوبوستان، 22 أغسطس، أذرتاج يستمر بناء مبنى مدرسي متوسط بقرية صدف لمحافظة قوبوستان. وأفاد مراسل أذرتاج أنّ مبنى المدرسة المشيد على مساحة 0.64 هيكتار مكون من طبقة واحدة بسعة 50 تلميذ وتلميذة وفيه 8 غرف للدروس. يذكر أنّ قرية صدف يقطنها 371 نسمة.

AZERTAG.AZ : بناء مدرسة ثانوية بقرية صدف في قوبوستان

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