باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج) أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ23 أغسطس / آب. وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7009 مانات لدولار أمريكي واحد.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 23 أغسطس

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