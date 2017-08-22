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    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 23 أغسطس

    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٤]

    باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ23 أغسطس / آب.

    وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7009 مانات لدولار أمريكي واحد.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 23 أغسطس
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