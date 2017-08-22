المقر: كشف جثمان آخر عمال النفط المفقودين بجزيرة طاش زيرة

باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

اتضح أنّ جثمان رجل معثور عليه بجزيرة طاش زيرة المعروف سابقا باسم جزيرة فولف ببحر الخزر الساعة 18.10 مساء يوم الثامن عشر من أغسطس آب الجاري يخص بالمواطن المدعو سمير اتابالا اسدوف من مواليد 4 يناير كانون الثاني عام 1979م الذي كان يشغل منصب مشغل السلع لدى إدارة استخراج النفط والغاز رقم 1 التابعة لادارة استخراج النفط والغاز باسم ناريمانوف المنبثقة عن الاتحاد الإنتاجي "أذ نفط" التابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار.

وقالت المقر المشترك في بيان أنّ جثمان العامل الراحل سيسلم إلى عائلته اثر استكمال الإجراءات النظامية.

وجاء في بيان المقر المشترك المكون من خبراء وموظفي وزارة الطوارئ وجهاز حرس الحدود ووزارة الدفاع وإدارة الملاحة البحرية وسوكار وشركة ملاحة أذربيجان ببحر الخزر الذي تم إنشاؤه تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 16 ديسمبر كانون الأول عام 2016م لإطلاق عمليات شاملة للبحث والتحري عن عمال النفط المفقودين جراء حادث انهيار قسم من منصة النفط البحرية وجمع المنتجات لشركة أذنفط لسوكار أنّ سمير اسدوف المعثور على جثمانه كان آخر العمال المفقودين الأمر الذي يفيد أنّ جميع المفقودين تم العثور عليهم جراء العمليات الشاملة واستكمال عمليات البحث والتحري.