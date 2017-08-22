حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت وزارة الداخلية الأذربيجانية 84 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم الكشف عن ملابسات 8 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 22 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا وأحيلوا إلى الجهات المختصة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت وقوع 6 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها وزارة الداخلية عن حادثين يتعلقان بالمخدرات وحادثين بشأن حيازة غير مشروعة للأسلحة والمعدات العسكرية.

وألقي القبض على 13 مدانا بارتكابهم جرائم مختلفة.