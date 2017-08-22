    • / مجتمع

    مجتمع


    بحث مسائل تنمية التعاون في مجال الإنتاج الحربي بين أذربيجان وروسيا

    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    عقد اليوم الاجتماع بين وزير الإنتاج الحربي الأذربيجاني ياور جمالوف ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف ضمن المنتدى الحربي الدولي "ARMİYA-2017" المنعقد في مدينة موسكو لاتحاد روسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية أنه تمت مناقشة مسائل تنمية التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الإنتاج الحربي بين كلا البلدين.

    AZERTAG.AZ : بحث مسائل تنمية التعاون في مجال الإنتاج الحربي بين أذربيجان وروسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٢٠]
    أذربيجان تساعد جورجيا في إخماد حرائق مندلعة في مساحة غابية
    ١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٩:٣٤]
    أناما تكشف عن الصاروخ المضاد للدبابات في فضولي
    ١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥‎٠]
    أناما تكشف عن قنبلتين مدفعيتين في قاراداغ
    ١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٤٩]
    الهنداوي: المؤتمر الكشفي العالمي في أذربيجان يدخل التاريخ لعدد مشاركيه
    بحث مسائل تنمية التعاون في مجال الإنتاج الحربي بين أذربيجان وروسيا