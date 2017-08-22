بحث مسائل تنمية التعاون في مجال الإنتاج الحربي بين أذربيجان وروسيا
AzerTAg.az
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٥]
باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)
عقد اليوم الاجتماع بين وزير الإنتاج الحربي الأذربيجاني ياور جمالوف ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف ضمن المنتدى الحربي الدولي "ARMİYA-2017" المنعقد في مدينة موسكو لاتحاد روسيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية أنه تمت مناقشة مسائل تنمية التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الإنتاج الحربي بين كلا البلدين.
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