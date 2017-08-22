إخماد حريق نشب بمحل تجاري بالعلامة التجارية العالمية في باكو
AzerTAg.az
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٢٠]
باكو، 22 أغسطس، أذرتاج
نشب حريق في أراضي حي صبائل لباكو العاصمة ظهر اليوم.
وابلغ مراسل أذرتاج أنّ الحريق الناشب بمحل تجاري للملابس والموضة يقع بالقرب من مسرح الدمى للأطفال على شارع نفطجيلار بكورنيش باكو تعاملت معه فرق الإطفاء.
ونجحت فرق الإطفاء في عملية إطفاء الحريق وصانت المحلات التجارية المجاورة.
ويجري التحقيق مع الحادث.
يذكر أنّ المحل التجاري يحمل اسم دولتشي اند غابانا ولكنه من غير المعلوم هل هو فرع الشركة الإيطالية الشهيرة أم لا.
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