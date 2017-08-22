    • / سياسة

    سياسة


    ممدياروف يستقبل سفير إيطاليا الجديد

    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [٢٠:٠٧]

    باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

    قدم سفير إيطاليا الجديد اوغستو ماسّاري نسخة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار ممدياروف.

    وجاء في بيان الخارجية أنّ محمدياروف هنأ اوغستو ماسساري بمناسبة توظيفه سفيرا لدى أذربيجان متمنيا نجاحا له في فعالياته.

    واكد السفير الإيطالي ماسّاري على عدم بخله من جهد إلا وسيبذله لقاءَ المزيد من تنمية وتطوير العلاقات الموجودة بين البلدين. كما أحاط الوزير محمدياروف علمًا بالوضع الأخير للأعمال المنفذة بشأن إنشاء قسم إيطاليا من مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب.

    وشهد الاجتماع الإشارة إلى تطور العلاقات الثنائية الناجح بين أذربيجان وإيطاليا مع التعبير خاصة عن الامتنان من مستوى التعاون بمجالات السياسة والاقتصاد والطاقة. واكد الجانبان على وجود إمكانات ملائمة للتعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة والنقل والزراعة والإنسانية والصيدلية والطب.

    وتبادل الطرفان خلال المباحثات الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :ممدياروف يستقبل سفير إيطاليا الجديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [٢١:١٨]
    صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية تعتذر عن مقال خاطئ عن قراباغ الأذربيجاني وتصححها على الفور
    ٢١.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٣٠]
    رئيس لاتفيا السابق: المنتدى العالمي للقادة الشباب منصة جديدة لالتقاء الشباب بأولي الخبرات والتجارب
    ٢١.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٩]
    بدء فعاليات المنتدى العالمي للقادة الشباب في باكو
    ١٨.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٢٣]
    وزير الخارجية البوليفي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
    ممدياروف يستقبل سفير إيطاليا الجديد ممدياروف يستقبل سفير إيطاليا الجديد