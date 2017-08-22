ممدياروف يستقبل سفير إيطاليا الجديد

باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

قدم سفير إيطاليا الجديد اوغستو ماسّاري نسخة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار ممدياروف.

وجاء في بيان الخارجية أنّ محمدياروف هنأ اوغستو ماسساري بمناسبة توظيفه سفيرا لدى أذربيجان متمنيا نجاحا له في فعالياته.

واكد السفير الإيطالي ماسّاري على عدم بخله من جهد إلا وسيبذله لقاءَ المزيد من تنمية وتطوير العلاقات الموجودة بين البلدين. كما أحاط الوزير محمدياروف علمًا بالوضع الأخير للأعمال المنفذة بشأن إنشاء قسم إيطاليا من مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى تطور العلاقات الثنائية الناجح بين أذربيجان وإيطاليا مع التعبير خاصة عن الامتنان من مستوى التعاون بمجالات السياسة والاقتصاد والطاقة. واكد الجانبان على وجود إمكانات ملائمة للتعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة والنقل والزراعة والإنسانية والصيدلية والطب.

وتبادل الطرفان خلال المباحثات الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.